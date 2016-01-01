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Новости Египта
Категория:
Новости
26.01. Делегация из России прилетит в Каир в феврале для проверки аэропорта
Категория:
Новости
26.01. Президент Италии потребовал найти в Египте убийц аспиранта Реджени
Категория:
Новости
26.01. Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки по футболу
Категория:
Новости
25.01. Через шесть лет после революции Египет так и не преодолел ее экономические последствия
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Новости
25.01. Израиль предупредил об опасности терактов на Синайском полуострове
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Новости
25.01. Eгипетские военные уничтожили 15 террористов ИГ на севере Синая
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