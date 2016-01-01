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Новости Египта
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Новости
01.02. Союз торговых палат: инвестиции Турции в Египте превышают 5 млрд долларов
Категория:
Новости
01.02. Каирский аэропорт готовится принять российскую делегацию высокого уровня
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Новости
01.02. Египетский ученый получил высшую награду Африканского союза
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Новости
01.02. На полях Африканского саммита в Аддис-Абебе прошла встреча президентов Египта и Эфиопии
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Новости
01.02. Ас-Сиси: создание зоны свободной торговли станет важнейшим шагом к укреплению африканской структуры
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01.02. Торгпред России рассказал о согласовании контрактов по АЭС в Египте
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