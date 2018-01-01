Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити

6 декабря 1912 года при раскопках древней «мастерской скульптора Тутмоса» рядом с египетским селением Тель-эль-Амарна немецкая археологическая экспедиция под руководством Людвига Борхардта нашла статуэтку — скульптурный портрет женщины в высоком головном уборе. Вскоре этот бюст стал таким же символом древнего Египта, как сфинкс или пирамиды, а царица Нефертити была признана одной из канонических олицетворений женской красоты. «Известия» — о сложной судьбе супруги фараона-реформатора и ее знаменитого изображения.

Второе рождение Нефертити

Вечером 6 декабря, подводя итог рабочего дня, Борхардт написал в своем полевом дневнике: «Описывать ее бесполезно, ее нужно видеть!» Археолог сразу понял, что перед ним шедевр, равного которому еще не видел свет. Поразительным было всё: феноменальная красота, художественное совершенство статуи и ее удивительная сохранность — даже краски сверкали практически в первозданном виде.

Находка была сделана не в Долине царей и не в знаменитых городах вроде Мемфиса или Фив, а в глухой пустыне, в 300 км от Каира. В этом почти не населенном египетском захолустье под толщей песка был погребен Ахетатон — столица фараонов XVIII династии, правивших в Египте в XIV столетии до нашей эры.

Людвиг Борхардт. Фото из архива университета Фрейбурга, Германия.

Выдающаяся находка не стала немедленно мировой сенсацией исключительно по инициативе самого руководителя раскопок. Дело в том, что по договору с египетским правительством немецкий археолог должен был половину найденных объектов оставлять в Каирском музее и лишь второстепенные артефакты разрешалось вывезти в Берлин.

Ученый понимал, что шум вокруг уникального бюста приведет к тому, что заполучить его легально будет невозможно, поэтому сделал вид, что это не самая выдающаяся находка из тех, что были обнаружены при раскопках «мастерской скульптора Тутмоса», как условно называли объект, исследуемый его экспедицией. Даже гостям из Германии, среди которых были представители правящего дома, показали все артефакты, кроме Нефертити. Но египетские боги внимательно берегут свои тайны, и судьба отомстила ученому за лукавство.

К этому времени Борхардт уже почти два десятилетия жил и трудился в Египте. Еще в молодости, обучаясь на архитектора, он увлекся египтологией и решил посвятить этому всю жизнь. Учился у самого Адольфа Эрмана. Работал в нескольких экспедициях, составил каталог экспонатов Каирского музея, написал несколько интересных работ. Будучи признанным знатоком египетского искусства, помогал немецким музеям и коллекционерам приобретать достойные, а главное, подлинные вещи для пополнения коллекций.

В это время в Египте существовали целые мастерские, изготавливавшие «древние артефакты», поэтому консультация специалиста была необходима. В какой-то момент, примерно около 1907 года, ученый заметил, что на черном рынке появилось большое количество совершенно удивительных и необычных вещей, которые привозили откуда-то с юга из окрестностей маленького села Эль-Амарна.

Оказалось, что местные крестьяне наладили целый бизнес по грабежу древних памятников, которые в тех глухих местах никто толком не охранял.

Долина царей. Фото картины Дэвида Робертса с натуры во время поездки в Египет 1838—1839гг.

Борхардт решил заняться исследованием неизвестного памятника. Финансирование экспедиции взял на себя «хлопковый король», известный собиратель искусства и меценат Джеймс Генри Симон. Он же помог добиться разрешения на раскопки, что было непросто — в начале ХХ века Египет находился в сфере английского и французского влияния, и хотя немецкая школа египтологии считалась одной из сильнейших в мире, ученым из Германии не собирались давать зеленую улицу.

К тому же за Борхардтом тянулся шлейф подозрений в работе на немецкую разведку — за руку его не ловили, но почему-то все были уверены, что это именно так. Однако авторитетный и имевший большие связи Симон сумел договориться с местными властями, с условием, что египтяне забирают половину находок по своему выбору, а остальное переходит в его частную собственность.

В первый же сезон раскопок Борхардту повезло — он натолкнулся на мастерскую придворного скульптора, в которой было обнаружено множество готовых статуй и заготовок из камня и гипса. В том числе статуя царя Эхнатона и его супруги Нефертити. На одном из осколков сохранилось имя мастера, поэтому объект и вошел в науку как «мастерская Тутмоса», хотя достоверно не известно, звали так главного мастера или кого-то из рядовых работников.

Но это единственное дошедшее до нас имя, которое в наши дни было косвенно подтверждено обнаруженной французскими археологами в 1996 году гробницей царского скульптора по имени Тутмос.

Анализ находок из мастерской в Амарне свидетельствовал, что она была разгромлена и заброшена. Но, как ни парадоксально, именно это и позволило Нефертити через много веков появиться на свет во второй раз.

Похищение или переезд?

То, как Борхардту удалось сохранить у себя бюст царицы, в точности не известно по сей день, хотя обстоятельства дела описали несколько свидетелей. Позже ходили слухи о подкупе, говорили и о том, что скульптура Нефертити якобы была вывезена тайно, подобно тому как некогда Генрих Шлиман похищал троянские ценности из Турции. Мол, все немцы одинаковые!

Надо помнить, что события происходили накануне мировой войны, когда европейские страны уже вступили в политическую и газетную перепалку, нараставшую с каждым днем. Выдвигалась даже версия, что германский археолог замаскировал статую наспех налепленным на нее гипсом, чтобы ее сочли малоценной. Но это не так.

Преступления не было, хотя схитрить Борхардту пришлось. Мы знаем, что 20 января 1913 года для того, чтобы осмотреть и разделить находки, в Амарну приехал инспектор Службы древностей Египта Гюстав Лефевр. При встрече присутствовал секретарь Германского Восточного общества Бруно Гютербок, оставивший воспоминания. Он рассказал, что гостя сначала повели в офис, где большой поклонник фотографии Борхардт долго демонстрировал ему снимки находок, в том числе и Нефертити, правда, «вовсе не самую лучшую ее фотографию». Сам Борхардт позже писал, что сделал это специально, чтобы «никто не распознал истинную красоту бюста». Затем он представил Лефевру общий список находок, разделенный на две «равноценные» части, после чего стороны приступили к дележу.

Остатки мастерской скульптора Тутмоса, где был обнаружен бюст Нефертити.

Борхардт настаивал, что комплекс скульптур из мастерского Тутмоса нельзя разделять, но готов был отдать египтянам великолепные каменные барельефы со сценами из жизни царской семьи. Лефевр согласился с его логикой, но он еще должен был осмотреть сами находки, чтобы оценить их значение. Разговор затягивался, и в хранилище ученые перешли уже в сумерках.

Скульптура царицы была среди других находок, специально ее никто не прятал, но, как пишет Гютербок, показали ее «не в лучшем свете».

Лефевр мог бы вынуть Нефертити из ящика, но почему-то не сделал этого, удовлетворившись беглым осмотром. В противном случае он никогда не согласился бы на вывоз скульптуры из Египта. Торопился ли чиновник к накрытому столу, увлекся ли разговором или сознательно отвел взгляд — мы достоверно уже не узнаем.

Приехав в Европу, Нефертити хранилась в частной коллекции Симона. Копию меценат подарил кайзеру, который был патроном Германского Восточного общества, а в 1920 году передал всю коллекцию в Берлинский музей. Широкая публика впервые увидела Нефертити в 1924 году, причем директор Египетского музея в Берлине Генрих Шефер с огромным трудом сломил сопротивление Борхардта, не желавшего демонстрировать ее миру.

Скульптура вызвала эффект разорвавшейся бомбы — все были поражены магической красотой умершей несколько тысячелетий назад царицы и феноменальным художественным уровнем работы. Реализм Нефертити был совершенно не похож на привычные египетские изображения — схематичные и сделанные строго по устоявшемуся канону. Сразу пошли разговоры о том, что это подделка, и одновременно — требования немедленно вернуть царицу на родину.

Египетский двор, Новый музей в Берлине.

Директор египетской Службы древностей Пьер Лако публично взывал к морали, законности и угрожал санкциями. В 1925 году он даже наложил вето на немецкие раскопки в Египте, однако Германия не поддалась на шантаж. Переговоры то вспыхивая, то затихая тянулись до 1933 года, когда пришедший к власти Гитлер решительно заявил, что Нефертити никуда из Германии не уедет. Он даже пообещал построить для царицы отдельный музей, правда, слово не сдержал.

А больнее всего разразившийся скандал ударил по человеку, нашедшему Нефертити. Он оказался между двух огней: в Германии Борхардт попал под репрессии нацистов, поскольку был женат на еврейке, а в Египте его теперь считали едва ли не вором, укравшим национальное достояние. Дела против него не завели, поскольку законов он не нарушал, но вход в приличное общество был для него закрыт. Коллеги прекрасно понимали, что археолог уровня Людвига Борхардта не мог не осознавать истинную ценность бюста Нефертити и сознательно пошел на лукавство, обманув доверчивого или невнимательного Лефевра. В итоге лишенный возможности заниматься любимым делом Борхардт умер в 1938 году в Париже. Великолепная царица так и не принесла ему счастья — а может, египетские боги оказались слишком ревнивыми.

«Владычица радости»

Подлинность бюста Нефертити к сегодняшнему дню подтверждена многочисленными исследованиями, от компьютерной томографии до сложнейших микробиологических тестов с красками и гипсом, ее покрывающими. Выяснилось, что, по сути, это две скульптуры — внутри она каменная, высеченная из известняка, а сверху покрыта слоем гипса, расписанного органическими красками.

Самое удивительное, что это две разные скульптуры. То есть каменное изваяние не заготовка, а самостоятельное, законченное художественное произведение. Они явно изображают одну женщину, но на каменном изваянии она старше и реалистичнее. Как предполагают ученые, точное портретное изображение уже зрелой царицы с помощью гипса и красок было омоложено и, возможно, несколько приукрашено мастером. Царице не хватает одного глаза, но его, скорее всего, и не было, что подтвердили эксперты, обследовавшие «глазницу» и не обнаружившие следов. Дело в том, что законченная работа по египетским традициям одухотворялась, а это требовало совершения определенных ритуальных обрядов. Поэтому пока скульптура оставалась в мастерской, ее как бы недоделывали.

Что же нам известно о загадочной Нефертити? С одной стороны — очень много по сравнению с другими египетскими царицами, с другой — почти ничего абсолютно точного и исчерпывающего.

Нефертити приносит подношения богу Атону.

Нефертити переводится как «Прекрасная пришла». Исходя из этого имени, ее первоначально считали иностранкой, возможно, дочерью правителя Митании, оказавшейся в Египте для укрепления связей между странами. Известно, что такие случаи были не редкостью. С другой стороны, Нефертити на многих изображениях предстает «главной женой» фараона Эхнатона, возможно, даже его соправительницей, а титул «главной жены» по традиции мог принадлежать лишь коренной египтянке.

Сегодня большинство ученых склоняется в пользу того, что она происходила из семьи, близкой ко двору Аменхотепа III, воспитывалась вместе с его детьми и именно там познакомилась с сыном и наследником фараона — Аменхотепом IV, более известным как Эхнатон. Они поженились, когда ему было 16, а ей 15 лет. В древних документах Нефертити называли «красавица, прекрасная в диадеме с двумя перьями, владычица радости, полная восхвалений… преисполненная красотами».

Эпоха Эхнатона, иначе известная как Амарнский период — это одна из самых загадочных страниц в многовековой истории Египта. Приняв трон от своего отца, Аменхотеп IV решился на грандиозную религиозную реформу, провозгласив единственным властителем страны солнечного бога Атона. После коронации фараон сменил имя Аменхотеп (дословно — «Амон доволен») на Эхнатон — «Угодный Атону». На пятый год своего правления, возможно из-за недовольства знати и жречества, он переехал в новую столицу, только что отстроенный для него город Ахетатон («Горизонт Атона»). Вместе с ним отправился двор и его великолепная супруга — царица Нефертити.

По сохранившимся барельефам мы можем делать выводы, что у четы было шесть дочерей, две из которых умерли в молодом возрасте — на изображениях родители оплакивают их. Судя по изображениям, Нефертити не ограничивалась ролью матери и супруги, она принимала активное участие в управлении страной. Например, есть десятки изображений, где царица палицей поражает врагов Египта. Конечно, эти рисунки носят символический смысл, но явно передают значимую общественную и политическую роль правительницы.

Эхнатон целует старшую дочь Меритатон, ее сестра Макетатонсидит на коленях матери Нефертити, а младшая Анхесенпаатон играет с серьгами матери.

С какого-то момента, примерно на 12-й год правления Эхнатона, Нефертити исчезает с изображений, уступая место новой пассии фараона — Кийа. Старшие же дочери Эхнатона и Нефертити, которых звали Меритатон и Анхесенатон, остаются важными персонами при дворе, а чуть позже обе они станут женами следующих фараонов — Сменхкары и Тутанхамона. А вот религиозные идеи фараона-реформатора понимания в народе не встретили — «атоническая революция» завершилась практически сразу после смерти ее идеолога. Египет вернулся к традиционному многобожию, хотя некоторые ученые считают, что монотеистические идеи Эхнатона опосредованно легли в основу иудаизма, христианства и ислама.

Сын и наследник Эхнатона фараон Тутанхатон, придя к власти, сменил имя на Тутанхамон и вернул двор в старую столицу Фивы (его жена Анхесенатон стала зваться Анхесенамон — или, как ее знают видевшие фильм «Мумия», Анхсенамун). Просуществовавший менее 20 лет город Ахетатон был разрушен воинами последнего фараона XVIII династии, Хоремхеба, чтобы стереть память об Эхнатоне и его «раскольничьих» идеях. Тогда-то и была разорена мастерская Тутмоса, однако если статую самого Эхнатона солдаты разбили вдребезги, то изображение его прекрасной супруги лишь уронили с полки.

Так и пролежала великолепная статуя 3,5 тыс. лет, скрытая оплывшими стенами из кирпича-сырца. Пески быстро поглотили брошенный людьми Ахетатон, и он оставался забытым вплоть до того времени, когда археологи нашли его остатки неподалеку от небольшого арабского селения Тель-эль-Амарна.

Бюст Нефертити по сей день остается загадкой. Он совершенен и неповторим и совершенно не соотносится с традиционными представлениями об умениях и возможностях наших далеких предков. А история жизни самой Нефертити будет постепенно приоткрываться — над этим работают сотни специалистов. И очень может быть, что через какое-то время нам предстоит узнать о третьем рождении новой, неведомой Нефертити.

Георгий Олтаржевский, Известия, 6 декабря 2018 года.