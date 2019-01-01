Гибель империи Рай

Речь пойдет о древней империи неизвестной сегодня научному сообществу. История этой империи была уничтожена иммигрантами. Так же как мы сегодня абсолютно ничего не знаем об истории американских индейцев, так же мы абсолютно ничего не знаем об истории империи «Рай». Эта империя правила миром около 4000 лет, но была полностью разрушена во время «Великого переселения народов». От всего великолепия древней империи осталось только название «Рай» и загадочная цивилизация с высокой культурой в районе Египта.

В современных представлениях «Рай» - это некий сад Бога на Земле, в котором жили первые люди, созданные Богом – Адам и Ева. На самом деле в «Ветхом завете» нет такого названия «Рай», там используется слово «Эдем». А вот название «Рай» случайно сохранилось в древних книгах и первоначально означало огромную империю, где человек жил в условиях полного изобилия. По мере уничтожения этой империи, понятие «Эдем» и «Рай» стали тождественны. Последний правитель «Рая», фараон Каа Ра, сохранил часть истории империи в тайнописи книг «Ветхого завета». Эти древние еврейские книги, которые сами евреи называют Тора, вышли из древнего Египта вместе с их носителями - евреями.

Тайнописи Ветхого завета

Наука о древней истории Египта - египтология, основанная еще в XIX веке Франсуа Шампольоном (1790-1823) не смогла открыть тайн древней цивилизации Египта. Новая информация по этому вопросу была найдена только при расшифровке тайнописи книг «Ветхого завета». О том, что в «Ветхом завете» есть тайнопись, знают немногие. Наиболее известная попытка прочесть тайнопись была предпринята английским ученым Исааком Ньютоном (1642-1727). Последняя работа в этом направлении была сделана в 1997 году математиком из Израиля Элияху Рипсом. Эти попытки оказались неудачными.

Мне удалось частично прочесть тайнопись в 2007 году. Оказалось, что в текстах спрятана часть древней истории Земли и ее первой империи Рай. Согласно тайнописи, империя Рай занимала половину всей суши и располагалась от Тихого океана до Атлантического океана с востока на запад и от Индийского океана до Средиземного моря и горных хребтов Кавказ-Тибет-Большой Хинган с юга на север. Эта империя черной расы управлялась фараонами с фамилией Ра (Солнцевы).

Династия из 22 фараонов на протяжении почти 4000 лет правила половиной мира, но в результате глобальных геологических катаклизмов и последовавших за ними войн «Великого переселения народов» была разрушена. Предпоследний фараон империи Рай, под ударами армии древнего Китая, называвшегося тогда Хананом, отступил из столицы Рая Вавилона (Бабила) на окраину своей империи в Египте. Здесь ему удалось продержаться около 20 лет, после чего империя окончательно была уничтожена.

Как вы, вероятно, помните из текстов «Ветхого завета» евреи жили в Египте на положении рабов. Вдруг, бог им сказал выйти из Египта. Возглавлял и организовывал «Исход» евреев Моисей по фамилии Левий, он, якобы, и записал книги «Ветхого завета». Но расшифровка тайнописи показала, что это не совсем так. Под видом бога Моисеем и через него «Исходом» руководил последний фараон Рая из династии Ра (Солнцевых), имя которого Каа и фамилия Ра. Он писал книги истории евреев во время Исхода, и записал там тайнописью историю своей династии и ее гибели.

Последний фараон Рая

Империя Рай была разрушена предками китайцев. Народы древнего Китая, которые в тайнописи называют правителями родов Хан и Чин начали иммигрировать из районов обледенения, предположительно современной Якутии, примерно за 2000 лет до Рождества Христова. Волны иммигрантов накатывались на империю Рай словно цунами. Пытаясь остановить мигрантов фараоны Рая построили стену на границе с древним Китаем, которую мы сегодня называем «Великой китайской стеной». Однако, это не помогло. В поисках нового места для проживания, древние цари Китая родов Хан и Чин во главе огромного войска сметали на своем пути войска империи Рай и захватывали территорию под свое проживание.

Столица империи Рай находилась в Вавилоне, древнее название которого Бабила означало на языке фараонов Рая «Ворота близкие к Богу». Согласно тайнописей «Торы», предпоследний фараон Рая со своим сыном Каа Ра бежали из столицы Рая Вавилона (Бабила) на окраину империи в Египет. Остатки войска империи Рай и правящей родовой элиты остановили примерно на 20 лет продвижение войск родов Хан и Чин на последний оплот Рая – Египет, который назывался Мицраим. Здесь фараон умер и был похоронен в небольшой скале, вокруг которой его сын Каа Ра воздвиг первую пирамиду. Эта пирамида ошибочно называется сегодня пирамидой Хеопса. Таким образом «египетская цивилизация» – это остатки цивилизации империи Рай, существование которой науке сегодня неизвестно.

Фараон Каа Ра был верховным жрецом империи, правителем, ученым, архитектором, математиком и художником. От его империи оставался жалкий клочок территории. Он уже понимал, что и эта территория будет у него отнята. Но пока войска его родственника царя нижнего Египта Гор Ра удерживали ее, он попытался в символике рисунков сохранить историю империи. Он изобрел, так называемую, символическую запись алфавита в рисунках, где рисунок обозначал либо символ, либо букву. Частично эту символику удалось прочесть Франсуа Шампольону.

Попробую на ряде примеров показать, что означает часть символов, изобретенных Каа Ра и в частности изображение герба империи Рай.

Герб Рая

Неизвестный египтологам герб Рая изображен на самых древних рисунках, найденных в могилах Египта. Поскольку все рисунки имеют неверные названия и неверную информацию о том, что они изображают, я прокомментирую только то, что мне известно на данный момент в результате исследований тайнописей. Вверху рисунков 1-3 нарисован герб Рая: Его символика такова: солнце с крыльями - это изображение женщины, прародительницы династии фараонов Ра (Солнцевых). Её зовут Мата Ра. Из солнца с крыльями, символизирующего женщину, выползают две змеи, это два рожденных ею сына, основателей династий Джа Ра и Ка Ра. На самых древних изображениях герба еще виден змей лежащий сверху солнца, это отец мальчиков, который в данном случае символизирует оплодотворение Мата Ра. Все змеи герба означают мужчин рода Ра, и только солнце с крыльями символ женщины. На ранних изображениях в гробницах фараонов эта символика будет сохраняться, змеи будут означать мужчин, солнце - женщин. Позднее, когда Египет будет полностью захвачен древними китайцами символика начнет нарушаться и ко времени правления Птолемеев окончательно все запутается. Династия фараонов Рая будет черной расы, поэтому на ранних рисунках это будет отражаться черным цветом. Посмотрим на эти рисунки подробно.

Рис.1. Стелла известная как «Джедамонион - анх». Очень раннее изображение герба и участников события захвата нижнего Египта. Царь нижнего Египта из династии Гор Ра изображен негром в виде сокола – символа династии. Он отдает дары дочери или жене завоевателя Египта царице Китая. Внизу изображены шатры китайских завоевателей, поставленные рядом с домами жителей Рая. В доме видны окна и двери, в шатрах только вход.

Рис. 2. Более поздний рисунок с изображением герба Рая. Сокол уже желтого цвета. Змеи выползающие из солнца сильно увеличены. Китайская царица пьет и закусывает перед символическим изображением царя Нижнего Египта Гора Ра, который уже изображен не как человек, а как символ власти. Художник нарушает первоначальную символику.

Рис. 3. Еще более поздний рисунок с гербом Рая. Династия Гор Ра уже полностью уничтожена, ее территорией правят древние китайцы. Фараону –китайцу дары приносит уже его военноначальник. Под гербом Рая родовой картуш династии Хан в виде черного жука, ползущего к солнцу и символы древнего Китая, в частности, остроконечные шатры. Символ победы – флаг, и зачеркнутое крестом погасшее серое солнце- символ гибели династии Ра (Солнцевых).

Рис. 4. По мнению ученых на рисунке изображен Осирис. Согласно тайнописи этот фараон имел имя Аси и фамилию Ра. Как видим из рисунка Аси Ра был негром.

Итак, все великолепие «египетской цивилизации» является, согласно тайнописи еврейских рукописей, результатом бегства в Египет остатков правящей элиты империи черных фараонов с названием Рай. Последний фараон Рая Каа Ра вместе со своими учеными, инженерами, художниками, строителями и мастерами, владевшими уникальными технологиями обработки камня, создания красок, резки скульптур, искусства бальзамирования и т.д. бежал в этот район, который в древности назывался Мицраим. Захват Мицраима удалось задержать примерно на 20 лет.

«Исход» евреев планировался как военная операция по выходу в тыл армии Хананеев вооруженных евреев. Они должны были отбить у китайцев перешеек между пустыней и морем, поселиться там и обеспечить защиту от прохода в Мицраим китайских войск. Однако, операция эта не удалась и фараон организовал скитание евреев по пустыне. Сорок лет всех евреев Каа Ра с помощью Моисея водил по пустыне. Его целью было переучить евреев на новый язык «Ивра». Этим языком в текстах «Ветхого завета» была записана тайнопись, повествующая о гибели «Рая» и династии фараонов Ра. Однако, «Ивра» был утерян, как и шифры к тайнописи. Мне удалось открыть три шифра из десяти. Более подробно о том как развивалась древняя история империи Рай вы можете прочесть в моей книге «Тайны древней истории», издательство Вече 2014 год.

Ткачев А. Н., писатель.