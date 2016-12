На приеме у консула России

Уважаемые читатели!

На ваши вопросы отвечает старший советник, заведующий консульским отделом Посольства РФ в АРЕ Руслан Русланович РАМАЗАНОВ.

Если вы хотите задать вопросы заведующему консульским отделом, отправляйте ваши письма на электронный адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ответы на них мы будем публиковать на страницах нашей газеты и на сайте в рубрике «На приеме у консула».

Полезная информация

Консульский отдел Посольства РФ в АРЕ (Каир):

воскресенье – с 10.30 до 14.30;вторник – с 10.30 до 13.30;среда – с 10.30 до 13.30 (прием только для граждан РФ); четверг – с 10.30 до 13.30.

Адрес: г. Каир, район Докки, ул. Мисаха, д. 34 (рядом с отелем "Pyramisa").Тел.: +2 023 748 6393,факс: +2 023 761 4512.

Генеральное консульство России в Александрии:

Осуществляет консульский прием российских граждан, зарегистрированных в Александрии и городах дельты Нила, а также россиян, временно проживающих в Каире, Хургаде, Шарм-эль-Шейхе. Прием посетителей по консульским вопросам: воскресенье, вторник, четверг – с 9.00 до 12.00.

Дополнительные часы приема только для граждан РФ (вопросы гражданства, ЗАГС и др.): понедельник – с 10.00 до 12.00.

Адрес: г. Александрия, район Саба Паша, ул. Таг Эль-Руасса, д. 9.Телефон: +2 03 583 35 34,факс: +2 03 583 28 11.