На приеме у консула Республики Беларусь

Уважаемые читатели!

На ваши вопросы отвечает третий секретарь по консульским вопросам Посольства Республики Беларусь в АРЕ

Малафей Алексей.

Если вы хотите задать вопросы заведующему консульским отделом, отправляйте ваши письма на электронный

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Ответы на них мы будем публиковать на страницах нашей газеты и на сайте в рубрике «На приеме у консула».

Полезная информация

График работы Посольства Республики Беларусь в АРЕ:

воскресенье – четверг, с 9.00 до 17.00.

Адрес: Каир, Dokki-Giza, ул. Gaber Ebn Hayan, 26.

Тел.: +2 023 338 95 45, +2 023 749 91 71, Факс: +2 023 338 95 45.

www.egypt.belembassy.org

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