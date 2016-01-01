На приеме у консула Украины

Уважаемые читатели!

На ваши вопросы отвечает первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в АРЕ

Владимир Николаевич ВИНИЙЧУК

Если вы хотите задать вопросы заведующему консульским отделом, отправляйте ваши письма на электронный адрес:

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Ответы на них мы будем публиковать на страницах нашей газеты и на сайте в рубрике «На приеме у консула».

Полезная информация

Адрес Посольства Украины в АРЕ:

г. Каир, Маади, ул. 83, д. 50.

Тел. +2 022 378 68 70, +2 022 378 68 71, +2 022 378 68 72,

Факс: +2 022 378 68 73.