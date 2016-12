Светлана Курдаева

В этой рубрике, вы найдете ответы на многие вопросы, касающиеся воспитания и развития детей.

Светлана Курдаева, родилась в 1977 году в Подмосковье.

В 1999 году окончила Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии.

Работала педагогом-психологом в школах и лицее г. Москвы, психологом на телефоне доверия.

Семейное положение: замужем; один ребенок. С 2007 года живет в Шарм-эль-Шейхе.

Автор блога в Интернете о развитии детей от года до трех лет - www.ot1do3.ru

Электронный адрес для писем читателей: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Юлия Карпицкая

Учитель-логопед. Автор окончила в Санкт-Петербурге Высшее педагогическое училище-колледж № 4 по специальности

"социальный педагог" и РГПУ им. Герцена по специализации "практическая психология" и "логопедия".

Имеет многолетний опыт работы с детьми дошкольного и школьного возрастов.

С февраля 2011 года живет и работает логопедом в Хургаде.

Если у вас есть вопросы к Юлии КАРПИЦКОЙ, пишите на электронный адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

или звоните по телефонам: 0111 780 8263, 0101 243 0895.