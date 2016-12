Мадам Сара АЛАКИМ

(в девичестве – Сашенька Рассказова) родилась в Великом Устюге. Много путешествовала по миру, освоила десяток профессий, в том числе довелось ей поработать некоторое время журналистом в одном известном российском издании.

После многочисленных взлетов и падений, переездов из одного города (а то и страны) в другой именно в Египте ее мятежное сердце успокоилось.

Сегодня Сара Алаким как никогда уверена в завтрашнем дне. "Все будет отлично, – любит говорить она, – даже если все будет не очень хорошо".

В свои околобальзаковские годы Сара уже умудрена опытом, научена жизнью и, в общем-то, по-своему является уникумом, которого стоит еще поискать.

Красива, статна, интеллигентна, несколько манерна, но это ни капельки ее не портит, а даже придает неповторимый шарм. В то же время она не лишена чувства юмора, самоиронии и здоровой критики: к себе, к жизни, к людям, к миру вообще. Но, наверное, самая главная ее черта – всепоглощающая любовь к жизни.

Еще задолго до переезда на постоянное место жительства в Египет Сашенька Рассказова неоднократно говорила: "Вот когда я стану очень взрослой, даже начну стареть, буду иметь много детей и жить на берегу моря в собственной вилле, тогда обязательно поделюсь с вами секретами успешной жизни".

И пусть с тех пор много воды утекло, Сашенька все же доказала всем (прежде всего – себе), что может держать ответ за свои слова. Теперь она действительно живет в опрятной квартирке на берегу Красного моря, окружена любовью и вниманием своих двух детей и мужа.

И хоть мадам Сара Алаким оставила в прошлом Сашеньку Рассказову, она по-прежнему так же мила и непосредственна, как и во времена своей юности, и каждый раз готова делиться с читателями своими наблюдениями за жизнью в Стране пирамид на страницах нашей газеты.

Мадам Сара Алаким всегда готова к диалогу и ждет ваших писем по электронному адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Знакомьтесь: Соня З

Вы спросите, кто такая Соня З.? Да вы знаете ее, конечно. Она скромная русская женщина, затесавшаяся в среду хабибов и слившаяся с ними настолько, что они, не стесняясь, обсуждают при ней ее и свои маленькие и не очень тайны. А Соня, как ваша подруга и большая сплетница, мотает всё на "ус", чтобы было о чём вам рассказать.

Вы можете встретить Соню везде. И на соседнем лежаке на пляже, и в очереди в кассу аптеки, и копающуюся в куче распродажных шмоток по 10 фунтов за штуку в "Сензо". А еще Соне нравится отжигать в ночном клубе. Она рядом с вами, она такая же, как вы.

Но так как хабибы поведали ей свои секретики, Соня (а она очень любопытная, впечатлительная и любит поговорить) будет делиться с вами сказочками из жизни курорта, ее обитателей, а также всем тем, что она увидела, услышала и поняла за 15 лет жизни в удивительном "государстве в государстве" под названием "Хургада".

Елена ХАГГА

Так сложилось, автор рубрики "Записки резидента", Елена ХАГГА, живёт в курортном городе и работает в "Хургаде" отельным администратором, то есть гестрелейшен, и ей есть что рассказать, чем поделиться с вами, дорогие читатели.